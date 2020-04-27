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В Литве открыли уличные кафе, салоны красоты и музеи

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 11:42
В Литве открыли уличные кафе, салоны красоты и музеи
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вильнюсский муниципалитет предоставил кафе возможность использовать парки и скверы в центре столицы

С сегодняшнего дня в Литве начинает действовать новый этап смягчения карантина из-за коронавируса - при соблюдении четких требований открыли уличные кафе, салоны красоты и музеи. Об этом сообщает Delfi.

Теперь в уличных кафе за одним столиком могут сидеть не более двух человек, столики должны стоять на расстоянии двух метров. Вильнюсский муниципалитет предоставил кафе возможность использовать парки и скверы в центре столицы.

Культурные, развлекательные, спортивные учреждения также могут посещать группы не более двух человек. Исключения касаются членов одной семьи. Парикмахерские и маникюрные салоны возобновляют работу - у них действует правило одного человека на 10 квадратных метров. Вместе с тем, разрешено проводить экзамены по вождению, заниматься гольфом, теннисом,посещать парки, зоопарки и ботанические сады под открытым небом. Всюду необходимо соблюдать дистанцию.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить об ослаблении карантина, введенного для борьбы с коронавирусом.

РБК-Украина писало, что в воскресенье в мире зафиксировано 2 млн 921 тысячу 439 случаев инфицирования коронавирусом.

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