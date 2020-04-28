Литва готується відновити авіасполучення в середині травня

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Польоти не будуть здійснювати у країни, де є осередки масового поширення коронавірусу

Сьогодні, 29 квітня, уряд Литви буде обговорювати питання відновлення авіасполучення у 10-15 числах поточного місяця, яке було призупинене через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Delfi.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс заявив що країна може відновити авіасполучення в середині травня.

"Важко припустити (точну дату), але ми можемо орієнтуватися на 10-15 травня", - сказав Скверняліс.

Також він додав, що напрямків буде небагато та польоти не будуть здійснювати у країни, де є осередки масового поширення коронавірусу, або де немає режиму карантину. Крім того, прем'єр-міністр зазначив, що у Литві уряд може скасувати карантин, однак певні обмеження будуть залишатися в силі.

Нагадаємо, з нинішнього дня в Литві починає діяти новий етап пом'якшення карантину через коронавірус - при дотриманні чітких вимог відкрили вуличні кафе, салони краси і музеї.

Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що відновлення авіасполучення США з Європейським союзом буде залежати від Європи.