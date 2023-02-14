Литва готова розглядати запити України щодо ремонту ЗРК NASAMS

"Якщо Україна попросить, ми це питання обговоримо", - заявив міністр.

Проте від більш детальних коментарів він утримався.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що Вільнюс може допомогти українцям у ремонті та обслуговуванні NASAMS.

Нагадаємо, Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon Technologies на виробництво додаткових шести зенітних ракетних комплексів NASAMS для Збройних сил України на суму понад 1,2 млрд доларів. До угоди на 1,216 млрд доларів входить виробництво пускових установок ЗРК, супутнього обладнання, запасних частин, навчання українського військового персоналу, який буде оперувати комплексами NASAMS та інші послуги.

У американському оборонному відомстві зазначили, що роботи планують завершити до 28 листопада 2025 року. Україна вже має на озброєнні два комплекси ЗРК NASAMS, котрі в жовтні були передані Сполученими Штатами в рамках міжнародної військової допомоги.