RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва готова рассматривать запросы Украины по ремонту ЗРК NASAMS

Фото: Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва готова рассмотреть вопрос о ремонте зенитных ракетных комплексов NASAMS, если Украина попросит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, приводимое Kauno diena.

"Если Украина попросит, мы этот вопрос обсудим", – заявил министр.

Однако от более подробных комментариев он воздержался.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс может помочь украинцам в ремонте и обслуживании NASAMS.

Напомним, Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Technologies на производство дополнительных шести зенитных ракетных комплексов NASAMS для Вооруженных сил Украины на сумму свыше 1,2 млрд долларов. В сделку на 1,216 млрд долларов входит производство пусковых установок ЗРК, сопутствующего оборудования, запасных частей, обучение украинского военного персонала, оперирующего комплексами NASAMS и другие услуги.

В американском оборонном ведомстве отметили, что работы планируется завершить до 28 ноября 2025 года. Украина уже имеет вооружение два комплекса ЗРК NASAMS, которые в октябре были переданы Соединенными Штатами в рамках международной военной помощи.

Ранее Литва заявляла, что решила пока не передавать Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS.

В Украину прибыла военная помощь от Литвы. Направили зенитные пушки L-70 и боеприпасы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЛитваВойна в Украине