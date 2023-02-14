Литва готова рассматривать запросы Украины по ремонту ЗРК NASAMS

Литва готова рассмотреть вопрос о ремонте зенитных ракетных комплексов NASAMS, если Украина попросит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, приводимое Kauno diena.
"Если Украина попросит, мы этот вопрос обсудим", – заявил министр.
Однако от более подробных комментариев он воздержался.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс может помочь украинцам в ремонте и обслуживании NASAMS.
Напомним, Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Technologies на производство дополнительных шести зенитных ракетных комплексов NASAMS для Вооруженных сил Украины на сумму свыше 1,2 млрд долларов. В сделку на 1,216 млрд долларов входит производство пусковых установок ЗРК, сопутствующего оборудования, запасных частей, обучение украинского военного персонала, оперирующего комплексами NASAMS и другие услуги.
В американском оборонном ведомстве отметили, что работы планируется завершить до 28 ноября 2025 года. Украина уже имеет вооружение два комплекса ЗРК NASAMS, которые в октябре были переданы Соединенными Штатами в рамках международной военной помощи.
Ранее Литва заявляла, что решила пока не передавать Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS.
В Украину прибыла военная помощь от Литвы. Направили зенитные пушки L-70 и боеприпасы.
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