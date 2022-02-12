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Литва готова принять украинцев в случае вторжения России, - премьер

Автор: Наталья Скороход

Литва готова принять беженцев из Украины в случае вторжения России. Такое заявление сделала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По ее словам, страна все еще надеется на дипломатическое решение конфликта, но готово принять украинцев в случае необходимости.

"Хотя мы не рассматриваем это (вторжение РФ в Украину, - ред,) как центральный сценарий, потому что мы все еще надеемся, что в этой ситуации возобладают дипломатическое решение и здравый смысл. Правительство будет приветствовать людей, спасающихся от войны", - сказала она.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте также подтвердила готовность страны встретить украинских беженцев.

"Было бы сложно говорить о конкретных цифрах, но мы моделируем разные сценарии и ситуации... Мы понимаем, что так или иначе, наше государство должно быть готово, будь то 3 тысячи или более 30 тысяч человек", - сказала Билотайте.

Она уточнила, что министерство внутренних дел Литвы разослало в муниципалитеты запросы о том, где они могут разместить беженцев и как они могут предоставить им различные услуги и помощь. К подготовительным работам привлечены и неправительственные организации.

Напомним, что Эстония также согласилась принять украинских беженцев в случае вторжения России. Страна готова принять около 2 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что украинцев готовы принять и в Польше.

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ЛитваВторжение России в Украину