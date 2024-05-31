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Литва готова направити військових інструкторів в Україну

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 10:02
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Литва готова направити військових інструкторів в Україну Фото: Інгріда Шимоніте (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Литва готова направити військових інструкторів для допомоги у навчанні військових на території України.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Bloomberg .

"Литва, якщо знадобиться, можливо, навчала б їх і в Україні у партнерстві з країнами, які б були готові це зробити", - сказала Шимоніте.

Як повідомляло видання Le Monde, президент Франції Еммануель Макрон хоче створити європейську коаліцію військових інструкторів в Україні.

За інформацією джерел видання, консультації з цього питання мають прискоритися найближчими днями, щоб оголошення могло відбутися під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції з нагоди 80-річчя висадки у Нормандії 6 та 7 червня.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Франція незабаром може направити військових інструкторів в Україну. За даними джерел видання, Франція спочатку направить обмежену кількість співробітників для оцінки умов місії, а потім направить кілька сотень інструкторів.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон першим серед лідерів країн Заходу у лютому 2024 року припустив можливість відправки військових до України.

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