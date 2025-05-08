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Литва готова до можливого виведення військ США з Європи: який "план Б"

Фото: Гітанас Науседа, президент Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Литви підготувала запасний план на випадок, якщо США вирішать вивести своїх солдатів з Європи. Вільнюс зміцнює оборонне співробітництво з Німеччиною.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Литва не тільки думає про "план Б" (на випадок виведення військ США з Європи - ред.), але він у неї вже є. Ми сподіваємося на прекрасну співпрацю з Німеччиною", - зазначив Науседа.

Він нагадав, що Німеччина залишається прихильною до рішення розмістити свою військову бригаду в Литві. Берлін послідовно виконує свою обіцянку.

"Добре знаючи Німеччину, я можу сказати, що німці дійсно серйозно ставляться до цього зобов'язання", - наголосив глава держави.

Президент додав, що якщо німецька бригада буде розміщена в Литві, це відкриє нові можливості для співпраці у військовій сфері. Йдеться про військову промисловість та економічні зв'язки.

Водночас Науседа звернув увагу, що для Європи залишається метою збереження уваги з боку США.

"Нам потрібен "план Б" і він уже існує. Але ми продовжимо домагатися присутності США тут - у Литві зокрема і в Європі загалом", - додав він.

Виведення військ США з Європи

Нагадаємо, на початку квітня Bloomberg з посиланням на джерела писало, що європейські чиновники майже повністю впевнені, що США виведуть частину своїх солдатів з Європи. Загалом там розміщено 80 тисяч американських військових.

Видання уточнює, що таке рішення могло б підірвати зусилля країн НАТО щодо стримування Росії.

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НАТОСполучені Штати АмерикиЛитваГітанас Науседа