Литва готова к возможному выводу войск США из Европы: каков "план Б"

Власти Литвы подготовили запасной план на случай, если США решат вывести своих солдат из Европы. Вильнюс укрепляет оборонное сотрудничество с Германией.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Литва не только думает о "плане Б" (на случай вывода войск США из Европы - ред.), но он у нее уже есть. Мы надеемся на прекрасное сотрудничество с Германией", - отметил Науседа.
Он напомнил, что Германия остается благосклонной к решению разместить свою военную бригаду в Литве. Берлин последовательно выполняет свое обещание.
"Хорошо зная Германию, я могу сказать, что немцы действительно серьезно относятся к этому обязательству", - подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что если немецкая бригада будет размещена в Литве, это откроет новые возможности для сотрудничества в военной сфере. Речь о военной промышленности и экономических связях.
В то же время Науседа обратил внимание, что для Европы остается целью сохранение внимания со стороны США.
"Нам нужен "план Б" и он уже существует. Но мы продолжим добиваться присутствия США здесь - в Литве в частности и в Европе в целом", - добавил он.
Напомним, в начале апреля Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские чиновники почти полностью уверены, что США выведут часть своих солдат из Европы. Всего там размещено 80 тысяч американских военных.
Издание уточняет, что такое решение могло бы подорвать усилия стран НАТО по сдерживанию России.
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