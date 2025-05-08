Литва готова к возможному выводу войск США из Европы: каков "план Б"

"Литва не только думает о "плане Б" (на случай вывода войск США из Европы - ред.), но он у нее уже есть. Мы надеемся на прекрасное сотрудничество с Германией", - отметил Науседа.

Он напомнил, что Германия остается благосклонной к решению разместить свою военную бригаду в Литве. Берлин последовательно выполняет свое обещание.

"Хорошо зная Германию, я могу сказать, что немцы действительно серьезно относятся к этому обязательству", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что если немецкая бригада будет размещена в Литве, это откроет новые возможности для сотрудничества в военной сфере. Речь о военной промышленности и экономических связях.

В то же время Науседа обратил внимание, что для Европы остается целью сохранение внимания со стороны США.

"Нам нужен "план Б" и он уже существует. Но мы продолжим добиваться присутствия США здесь - в Литве в частности и в Европе в целом", - добавил он.