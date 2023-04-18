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Литва готова допомогти Україні у перевезенні 1 млн тонн зерна, - Мінекономіки

Фото: міністр економіки та інновацій Литви Аушріні Армонайте (flickr.com/websummit)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви може допомогти Україні в експорті до 1 млн тонн зерна залізницею після того, як Польща тимчасово заборонила імпорт зерна з України.

Про це заявила міністр економіки та інновацій Литви Аушріні Армонайте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verslo zinios.

"Клайпедський порт і Литовські залізниці можуть зіграти важливу роль у створенні імпульсу, щоб допомогти Польщі вирішити нинішню ситуацію і гарантувати експорт зерна за межі ЄС. Литва може допомогти безпечно перевезти залізницею з України до 1 мільйона тонн зерна. Це було б реальним рішенням для України і допомогою для Польщі", - заявила вона.

Президент Асоціації литовських морських вантажних компаній Вайдотас Шілейка заявив, що Клайпедський порт здатний переробляти понад 1 млн тонн зерна на рік, але через складну логістику більше ввозити неможливо.

"Литовські залізниці почали перевозити невеликі обсяги українського зерна через Польщу в Клайпедський порт у травні минулого року. Основною проблемою тут є різні залізничні калібри - Україна і Литва досі використовують російські калібри, а Польща - європейські, що означає, що рухомий склад доводиться міняти на кордоні", - заявив він.

Нагадаємо, Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України, оскільки через це почалися проблеми із цінами на внутрішньому ринку країни.

Однак сьогодні Україна та Польща домовилися про поновлення транзиту зерна.

Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження. Крім того, про введення заборон на імпорт думають у Словаччині, Болгарії та Румунії.

Детальніше про ситуацію з обмеженням поставок українського зерна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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