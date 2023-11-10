UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва доставила в Україну пускові установки ЗРК NASAMS

Фото: Литва доставила в Україну пускові установки ЗРК NASAMS (twitter.com/Lithuanian_MoD)
Автор: Іван Носальський

Литва передала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS та необхідне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви у Twitter.

"Ще одне постачання з Литви досягло української землі. Пускові установки ракет NASAMS вже на місці", - йдеться у повідомленні відомства.

У Міноборони наголошують, що Литва доставила їх з усім необхідним обладнанням та позашляховиками для екіпажу NASAMS.

У відомстві висловили подяку Норвегії за передачу частини додаткового обладнання.

NASAMS для України від Литви

Нагадаємо, Міністерство оборони Литви оголосило про передачу Україні пускових установок для зенітного ракетного комплексу NASAMS ще на початку жовтня.

У відомстві наголошували, що окрім таких установок, Україна також отримає боєприпаси калібру 155 мм, які Литва замовляє для ЗСУ спільно з іншими країнами ЄС.

Ще 3 дні тому президент України Володимир Зеленський заявляв, що наша країна отримала додаткові NASAMS. Вони, за словами глави держави, вже стали на бойове чергування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваЗРКДопомога УкраїніПВОВійськова допомогаВійна Росії проти України