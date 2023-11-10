Литва доставила в Україну пускові установки ЗРК NASAMS

"Ще одне постачання з Литви досягло української землі. Пускові установки ракет NASAMS вже на місці", - йдеться у повідомленні відомства.

У Міноборони наголошують, що Литва доставила їх з усім необхідним обладнанням та позашляховиками для екіпажу NASAMS.

У відомстві висловили подяку Норвегії за передачу частини додаткового обладнання.

NASAMS для України від Литви

Нагадаємо, Міністерство оборони Литви оголосило про передачу Україні пускових установок для зенітного ракетного комплексу NASAMS ще на початку жовтня.

У відомстві наголошували, що окрім таких установок, Україна також отримає боєприпаси калібру 155 мм, які Литва замовляє для ЗСУ спільно з іншими країнами ЄС.

Ще 3 дні тому президент України Володимир Зеленський заявляв, що наша країна отримала додаткові NASAMS. Вони, за словами глави держави, вже стали на бойове чергування.