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Литва доставила в Украину пусковые установки ЗРК NASAMS

Фото: Литва доставила в Украину пусковые установки ЗРК NASAMS (twitter.com/Lithuanian_MoD)
Автор: Иван Носальский

Литва передала Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также необходимое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы в Twitter.

"Еще одна поставка из Литвы достигла украинской земли. Пусковые установки ракет NASAMS уже на месте", - сказано в сообщении ведомства. 

В Минобороны подчеркивают, что Литва доставила их со всем необходимым оборудованием и внедорожниками для экипажа NASAMS.

В ведомстве выразили благодарность Норвегии за передачу части дополнительного оборудования. 

NASAMS для Украины от Литвы

Напомним, Министерство обороны Литвы объявило о передаче Украине пусковых установок для зенитного ракетного комплекса NASAMS еще в начале октября. 

В ведомстве подчеркивали, что помимо таких установок, Украина также получт боеприпасы калибра 155 мм, которые Литва заказывает для ВСУ совместно с другими странами ЕС.

Еще 3 дня назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что наша страна получила дополнительные NASAMS. Они, по словам главы государства, уже стали на боевое дежурство. 

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