Литва доставила в Україну партію 155-мм артилерійських боєприпасів

Міністр написав, що Збройні сили України отримали чергову партію 155-мм артилерійських снарядів.

Фото: Боєприпаси (twitter.com/a_anusauskas)

За його словами, це сталося сьогодні. Однак більше жодних подробиць він не навів.

Ініціатива Чехії щодо боєприпасів для України

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел минулого місяця розповів про те, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів, які можна придбати для України. Він уточнював, що для цього потрібне фінансування.

Боєприпаси хочуть купити за межами Євросоюзу. Це був запасний план, оскільки блок не виконав своєї обіцянки передати українським захисникам мільйон снарядів до березня.

Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція вже підтримали такий план Чехії.

Зокрема, вчора, 6 березня, Німеччина заявила про виділення тризначної мільйонної суми на закупівлю боєприпасів.

Варто зауважити, що боєприпаси наразі є однією з основних потреб українських військових. Нещодавно через брак снарядів нашим бійцям довелося відступити з Авдіївки. Це спричинило втрату ще кількох населених пунктів.

Сьогодні стало відомо, що Чехія зібрала гроші на закупівлю 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України. До збору, ініційованого Чеською Республікою, приєднаються ще 18 країн.