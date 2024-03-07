Чехія зібрала гроші на закупівлю 800 тисяч снарядів для України, - Павел

Чехія зібрала гроші на закупівлю 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України. До збору, ініційованого Чеською Республікою, приєднаються ще 18 країн.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

"Станом на сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму на закупівлю всіх боєприпасів, тобто 800 000 штук", - повідомив президент Чехії.

Наступним кроком, за словами Павела, буде підписання меморандуму з чеським урядом та налагодження взаємних відносин.

"З чеської сторони буде надана інформація всім країнам, які надають допомогу, про графік і про те, як ми будемо діяти далі", - сказав президент.

Водночас президент зазначив, що боєприпаси мають бути в Україні протягом найближчих тижнів.

Військова допомога Чехії для України

У квітні 2022 року холдинг Czechoslovak Group уклала контракт на відновлення українських танків T-64. Пізніше силами інших компаній почався ремонт іншої бронетехніки.

В лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів для потреб України. Союзники уже виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі цієї партії снарядів.

Тим часом Нідерланди замовили в Чехії дев'ять одиниць новітніх самохідних артилерійських установок DITA для України.

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