Литва доставила в Украину партию 155-мм артиллерийских боеприпасов

Министр написал, что Вооруженные силы Украины получили очередную партию 155-мм артиллерийских снарядов.

Фото: Боеприпасы (twitter.com/a_anusauskas)

По его словам, это произошло сегодня. Однако больше никаких подробностей он не привел.

Инициатива Чехии по боеприпасам для Украины

Напомним, президент Чехии Петр Павел в прошлом месяце рассказал о том, что его страна нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые можно приобрести для Украины. Он уточнял, что для этого требуется финансирование.

Боеприпасы хотят купить за пределами Евросоюза. Это был запасной план, поскольку блок не выполнил своего обещания передать украинским защитникам миллион снарядов до марта.

Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция уже поддержали такой план Чехии.

В частности, вчера, 6 марта, Германия заявила о выделении трехзначной миллионной суммы на закупку боеприпасов.

Стоит заметить, что боеприпасы сейчас является одной из основных потребностей украинских военных. Недавно из-за нехватки снарядов нашим бойцам пришлось отступить из Авдеевки. Это повлекло потерю еще нескольких населенных пунктов.

Сегодня стало известно, что Чехия собрала деньги на закупку 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. К собранию, инициированному Чешской Республикой, присоединятся еще 18 стран.