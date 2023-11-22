Литва допоможе Україні з цивільним і бойовим розмінуванням

Нова концепція передбачає, що Литва прагнутиме допомогти Україні як у сфері бойового, так і гуманітарного розмінування.

"Усі остаточні деталі концепції коаліції будуть розкриті в грудні. Наразі можливістю приєднатися до української коаліції з розмінування цікавиться 21 країна", - йдеться в повідомленні.

Що ще обговорили на "Рамштайні"

У Міноборони Литви зазначили, що на 17-й зустрічі "Рамштайн" країни обговорили інші створювані коаліції потенціалу та перебіг війни Росії проти України. Названо останні потреби української армії в озброєнні та новітні пакети військової підтримки держав.

На зустрічі, що відбулася на запрошення міністра оборони США Ллойда Остіна, було підтверджено, що Литва зробить свій внесок до декларації країн G7 щодо підтримки України та продовжить послідовно зміцнювати військовий та оборонний потенціал України.

Загальна вартість підтримки Литви Україні становить близько півмільярда євро. До кінця року Україні буде доставлено ще щонайменше 40 мільйонів військової допомоги євро.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

Сьогодні повідомлялось, що Литва доставила в Україну черговий пакет військової допомоги для Збройних сил.

Також 17 листопада Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок і сухих пайків.