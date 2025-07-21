Литва допоможе Україні повернути з РФ полонених і викрадених дітей, - глава МЗС

Як повідомляється 21 липня Будріс відкрив у Вільнюсі першу міжнародну зустріч експертного рівня ініціативи "Безпечні дороги додому".

Метою цієї ініціативи є координація міжнародних зусиль щодо повернення викрадених українських дітей, військовополонених та інших незаконно депортованих осіб з незаконного російського полону.

"Понад 1,6 млн українських дітей досі проживають на окупованих Росією територіях, а кількість українських дітей, незаконно депортованих до Росії, сягає майже 20 тисяч. Литва докладе всіх зусиль, щоб їхній шлях додому був безпечним, гідним та якомога швидшим", - зазначив глава МЗС Литви.

Обговорення на зустрічі будуть зосереджені на практичних діях - як полегшити перетин кордону, забезпечити транзитні можливості, надати правову та гуманітарну допомогу, а також сприяти поверненню незаконно затриманих осіб або викрадених дітей до їхніх сімей.

Як зазначили у литовському відомстві, країна приєдналася до ініціативи "Безпечний шлях додому" на конференції з гуманітарних питань української формули миру, що відбулася в Канаді 31 жовтня 2024 року.