Литва поможет Украине вернуть из РФ пленных и похищенных детей, - глава МИД

Как сообщается, 21 июля Будрис открыл в Вильнюсе первую международную встречу экспертного уровня инициативы "Безопасные дороги домой".

Целью этой инициативы является координация международных усилий по возвращению похищенных украинских детей, военнопленных и других незаконно депортированных лиц из незаконного российского плена.

"Более 1,6 млн украинских детей до сих пор проживают на оккупированных Россией территориях, а количество украинских детей, незаконно депортированных в Россию, достигает почти 20 тысяч. Литва приложит все усилия, чтобы их путь домой был безопасным, достойным и как можно быстрее", - отметил глава МИД Литвы.

Обсуждения на встрече будут сосредоточены на практических действиях - как облегчить пересечение границы, обеспечить транзитные возможности, оказать правовую и гуманитарную помощь, а также способствовать возвращению незаконно задержанных лиц или похищенных детей в их семьи.

Как отметили в литовском ведомстве, страна присоединилась к инициативе "Безопасный путь домой" на конференции по гуманитарным вопросам украинской формулы мира, состоявшейся в Канаде 31 октября 2024 года.