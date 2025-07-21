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Литва допоможе Україні повернути з РФ полонених і викрадених дітей, - глава МЗС

Понеділок 21 липня 2025 18:35
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Литва допоможе Україні повернути з РФ полонених і викрадених дітей, - глава МЗС Фото: міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Литва зробить усе можливе для сприяння поверненню з Росії українських військовополонених та викрадених дітей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс

Як повідомляється 21 липня Будріс відкрив у Вільнюсі першу міжнародну зустріч експертного рівня ініціативи "Безпечні дороги додому".

Метою цієї ініціативи є координація міжнародних зусиль щодо повернення викрадених українських дітей, військовополонених та інших незаконно депортованих осіб з незаконного російського полону.

"Понад 1,6 млн українських дітей досі проживають на окупованих Росією територіях, а кількість українських дітей, незаконно депортованих до Росії, сягає майже 20 тисяч. Литва докладе всіх зусиль, щоб їхній шлях додому був безпечним, гідним та якомога швидшим", - зазначив глава МЗС Литви.

Обговорення на зустрічі будуть зосереджені на практичних діях - як полегшити перетин кордону, забезпечити транзитні можливості, надати правову та гуманітарну допомогу, а також сприяти поверненню незаконно затриманих осіб або викрадених дітей до їхніх сімей.

Як зазначили у литовському відомстві, країна приєдналася до ініціативи "Безпечний шлях додому" на конференції з гуманітарних питань української формули миру, що відбулася в Канаді 31 жовтня 2024 року.

Депортація українських дітей

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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Литва Війна в Україні Діти
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