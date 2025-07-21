Литва поможет Украине вернуть из РФ пленных и похищенных детей, - глава МИД
Литва сделает все возможное для содействия возвращению из России украинских военнопленных и похищенных детей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис
Как сообщается, 21 июля Будрис открыл в Вильнюсе первую международную встречу экспертного уровня инициативы "Безопасные дороги домой".
Целью этой инициативы является координация международных усилий по возвращению похищенных украинских детей, военнопленных и других незаконно депортированных лиц из незаконного российского плена.
"Более 1,6 млн украинских детей до сих пор проживают на оккупированных Россией территориях, а количество украинских детей, незаконно депортированных в Россию, достигает почти 20 тысяч. Литва приложит все усилия, чтобы их путь домой был безопасным, достойным и как можно быстрее", - отметил глава МИД Литвы.
Обсуждения на встрече будут сосредоточены на практических действиях - как облегчить пересечение границы, обеспечить транзитные возможности, оказать правовую и гуманитарную помощь, а также способствовать возвращению незаконно задержанных лиц или похищенных детей в их семьи.
Как отметили в литовском ведомстве, страна присоединилась к инициативе "Безопасный путь домой" на конференции по гуманитарным вопросам украинской формулы мира, состоявшейся в Канаде 31 октября 2024 года.
Депортация украинских детей
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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