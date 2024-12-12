Литва допоможе Україні підготувати військових інструкторів у наступному році

Українські інструктори з базової військової підготовки отримають можливість навчатися в Литві у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, з міжнародним радником із професійної військової освіти Литовської Республіки Стасісом Палдунасом.

Зазначається, що перший етап навчання охопить групу з 30 українських інструкторів, які після завершення курсів у Литві зможуть запроваджувати сучасні методики та підходи НАТО в навчальних центрах України.

"Удосконалення військової освіти та бойової підготовки є одним із ключових завдань для Збройних сил України. Ми вдячні партнерам за підтримку, яка дозволяє інтегрувати сучасні стандарти НАТО в нашу систему підготовки", - заявив Мельник.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися перспективи оновлення навчальних програм із бойової стрільби.

Повідомляється, що у 2025 році на базі двох українських навчальних закладів заплановано запуск пілотного проєкту за сприяння НАТО. Проєкт передбачає створення сучасних курсів для інструкторів із бойової стрільби, які відповідатимуть стандартам Альянсу.

Навчання українських військових за кордоном

Українські військові проходять масштабні навчання в різних країнах світу за підтримки партнерів з НАТО та Європейського Союзу. Це дозволяє вдосконалити їхні навички, адаптуватися до стандартів західних армій і ефективно використовувати сучасну техніку.

Такі програми є ключовими для покращення обороноздатності України та забезпечення інтеграції її армії в європейську систему колективної безпеки​.

Раніше ми повідомляли про те, що понад 12 000 українських військових пройшли військовий вишкіл за програмою НАТО.