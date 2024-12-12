Литва поможет Украине подготовить военных инструкторов в следующем году

Украинские инструкторы по базовой военной подготовке получат возможность учиться в Литве в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи заместителя министра обороны Украины, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, с международным советником по профессиональному военному образованию Литовской Республики Стасисом Палдунасом.

Отмечается, что первый этап обучения охватит группу из 30 украинских инструкторов, которые после завершения курсов в Литве смогут внедрять современные методики и подходы НАТО в учебных центрах Украины.

"Совершенствование военного образования и боевой подготовки является одной из ключевых задач для Вооруженных сил Украины. Мы благодарны партнерам за поддержку, которая позволяет интегрировать современные стандарты НАТО в нашу систему подготовки", - заявил Мельник.

Кроме того, во время встречи обсуждались перспективы обновления учебных программ по боевой стрельбе.

Сообщается, что в 2025 году на базе двух украинских учебных заведений запланирован запуск пилотного проекта при содействии НАТО. Проект предусматривает создание современных курсов для инструкторов по боевой стрельбе, которые будут соответствовать стандартам Альянса.

Обучение украинских военных за рубежом

Украинские военные проходят масштабные учения в разных странах мира при поддержке партнеров из НАТО и Европейского Союза. Это позволяет усовершенствовать их навыки, адаптироваться к стандартам западных армий и эффективно использовать современную технику.

Такие программы являются ключевыми для улучшения обороноспособности Украины и обеспечения интеграции ее армии в европейскую систему коллективной безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что более 12 000 украинских военных прошли военную подготовку по программе НАТО.