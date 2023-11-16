ua en ru
Чт, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 12 тисяч українських військових пройшли підготовку за програмою НАТО, - Міноборони

Четвер 16 листопада 2023 01:09
UA EN RU
Понад 12 тисяч українських військових пройшли підготовку за програмою НАТО, - Міноборони Фото: українські військові пройшли підготовку за програмою НАТО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Більше 12 тисяч українських військовослужбовців та викладачів пройшли підготовку та підвищення кваліфікації у межах програми НАТО “Удосконалення військової освіти” (DEEP).

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Він зазначив, що Україна посилює інтенсивність спільною роботи із НАТО у програмі DEEP, зокрема у підготовці науково-педагогічних працівників, інструкторів та інших фахівців як для викладання процедур планування та прийняття рішень за стандартами Альянсу (TLP, MDMP, OPP), так і в частині посилення мовних спроможностей.

Також триває й підготовка військовослужбовців на курсах командирів та інструкторів сержантського складу. Зазначається, що за сприяння програми DEEP розроблено ряд базових документів щодо змін у вищій військовій освіті. Зокрема, Дорожня карта вдосконалення мовної підготовки в ЗСУ, а також Концепція трансформації системи військової освіти.

"На шляху реалізації намічених амбітних планів нам знадобиться допомога іноземних радників, експертів НАТО та Програми DEEP. З цією метою цього року розроблена “Візія системи “патронажу” держав-членів НАТО над військовими навчальними закладами в системі Міністерства оборони України", - розповів Павлюк.

Він додав, що основним завданням є інтеграція системи військової освіти України в європейський військовий-освітній простір шляхом впровадження архітектури всеохоплюючого навчання.

Навчання українських військових за стандартами НАТО

У листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що у рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових. Згодом повідомлялось, що ЄС збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання, вдвічі.

У серпні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в країні уже пройшли підготовку 6 тисяч українських військовослужбовців у рамках плану навчання бійців ЗСУ у 2023 році.

Також наприкінці літа у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військові в Польщі пройшли курс навчання цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак нещодавно розповів, що всього в Англії вже пройшли підготовку 30 тисяч українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Збройні сили України
NEWS
Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ
Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом