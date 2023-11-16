Понад 12 тисяч українських військових пройшли підготовку за програмою НАТО, - Міноборони

Більше 12 тисяч українських військовослужбовців та викладачів пройшли підготовку та підвищення кваліфікації у межах програми НАТО “Удосконалення військової освіти” (DEEP).

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Він зазначив, що Україна посилює інтенсивність спільною роботи із НАТО у програмі DEEP, зокрема у підготовці науково-педагогічних працівників, інструкторів та інших фахівців як для викладання процедур планування та прийняття рішень за стандартами Альянсу (TLP, MDMP, OPP), так і в частині посилення мовних спроможностей.

Також триває й підготовка військовослужбовців на курсах командирів та інструкторів сержантського складу. Зазначається, що за сприяння програми DEEP розроблено ряд базових документів щодо змін у вищій військовій освіті. Зокрема, Дорожня карта вдосконалення мовної підготовки в ЗСУ, а також Концепція трансформації системи військової освіти.

"На шляху реалізації намічених амбітних планів нам знадобиться допомога іноземних радників, експертів НАТО та Програми DEEP. З цією метою цього року розроблена “Візія системи “патронажу” держав-членів НАТО над військовими навчальними закладами в системі Міністерства оборони України", - розповів Павлюк.

Він додав, що основним завданням є інтеграція системи військової освіти України в європейський військовий-освітній простір шляхом впровадження архітектури всеохоплюючого навчання.

Навчання українських військових за стандартами НАТО

У листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що у рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових. Згодом повідомлялось, що ЄС збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання, вдвічі.

У серпні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в країні уже пройшли підготовку 6 тисяч українських військовослужбовців у рамках плану навчання бійців ЗСУ у 2023 році.

Також наприкінці літа у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військові в Польщі пройшли курс навчання цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак нещодавно розповів, що всього в Англії вже пройшли підготовку 30 тисяч українських військових.