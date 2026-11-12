Литва допоможе Україні обладнанням для енергетики перед новими атаками РФ

Литва передасть Україні частину обладнання для енергетики, рішення про це вже ухвалено. Зеленський також розповів Науседі, що в Абу-Дабі вдалося домовитися про обмін полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського після його зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Лідери обговорили допомогу українській енергетиці та логістичну підтримку. За словами Зеленського, зараз дуже складно в багатьох містах, і в Україні розуміють, які об'єкти можуть стати цілями нових атак.

Литва надасть частину необхідного обладнання. Рішення про це вже ухвалено, і Україна чекає на постачання.

Зеленський розповів Науседі про зустрічі, які відбулися в Абу-Дабі. Він зазначив, що Україна і Литва максимально координуються в усіх питаннях, що стосуються мирних зусиль.

"Найважливіше - вдалося домовитися про обмін полоненими, і розраховуємо, що він буде великим", - наголосив президент.

Також президенти говорили про головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року. Україна прагне до кінця 2026 року відкрити всі переговорні кластери, а під час литовського головування вже закривати переговорні розділи. За словами Зеленського, Литва повністю підтримує ідеї, які можуть прискорити цей процес.