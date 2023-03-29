Литва доєднається до багатомільярдної програми МВФ по допомозі Україні

Як пише РБК-Україна , про це повідомляє литовський мовник LRT з посиланням пресреліз Мінфіну країни.

У середу, 29 березня, уряд Литви схвалив приєднання країни до політичної заяви групи країн про надання фінансових гарантій МВФ на підтримку схвалення виконавчою радою МВФ програми Фонду для України.

"Литва послідовно підтримує Україну в різних міжнародних форматах, включно з фінансовими ініціативами. Фінансові гарантії, які дозволять затвердити широкомасштабну програму МВФ для України вже найближчим часом, є ще одним виявом потужної підтримки західних партнерів, у тому числі Литви", - заявив міністр фінансів Гінтаре Скайсте.

Окрім Литви, заяву про готовність країн продовжувати підтримувати Україну та надавати фінансові гарантії Фонду, зробили країни G7 та Іспанія. Однак Австрія, Бельгія, Польща та Нідерланди, ще обмірковують це питання.