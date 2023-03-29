Литва присоединится к многомиллиардной программе МВФ по помощи Украине

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщает литовский вещатель LRT со ссылкой на пресс-релиз Минфина страны.

В среду, 29 марта, правительство Литвы одобрило присоединение страны к политическому заявлению группы стран о предоставлении финансовых гарантий МВФ в поддержку одобрения исполнительным советом МВФ программы Фонда для Украины.

"Литва последовательно поддерживает Украину в разных международных форматах, включая финансовые инициативы. Финансовые гарантии, которые позволят утвердить широкомасштабную программу МВФ для Украины уже в ближайшее время, являются еще одним проявлением мощной поддержки западных партнеров, в том числе Литвы", - заявил министр финансов Гинтаре Скайте.

Кроме Литвы, заявление о готовности стран продолжать поддерживать Украину и предоставлять финансовые гарантии Фонда сделали страны G7 и Испания. Однако Австрия, Бельгия, Польша и Нидерланды еще обдумывают этот вопрос.