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Литва заявила, что среди нелегалов из Беларуси есть граждане России

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Литва, Вторник 03 августа 2021 21:30
Литва заявила, что среди нелегалов из Беларуси есть граждане России Фото: заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас (Johannes Jansson norden.org)
Автор: РБК-Украина

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов из Беларуси есть граждане России. Они вместе с мигрантами из Африки и Азии пересекают белорусско-литовскую границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Москвы".

"У нас был диалог с представителем России, потому что среди нелегалов есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать", - сказал Адоменас.

По его словам, граждане Ирака составляют почти две трети мигрантов.

"У нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они происходят. Так же, как и с другими странами", - подчеркнул замглавы МИД Литвы.

Он также добавил, что переговорный процесс по возвращению мигрантов займет какое-то время.

"Надеемся, что страны будут заинтересованы, чтобы их граждане не мерзли в палатках в литовскую зиму. Мы надеемся на сотрудничество со странами истока миграционных потоков", - заявил Адоменас.

Напомним, ранее замглавы МИД Литвы заявил, что у Вильнюса есть доказательство причастности режима Беларуси к наплыву мигрантов.

Кроме того, недавно на территорию Литвы через белорусскую границу ворвалось рекордное количество нелегальных мигрантов.

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Литва Беларусь Мигранты Российская Федерация
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