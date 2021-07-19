Литва не будет предоставлять статус политического беженца нелегалам из Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Гарбиэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не будет предоставлять статус политического беженца мигрантам с Ближнего Востока, которые попадают в страну через белорусско-литовскую границу. Он подчеркнул, что попадая нелегально в Литву, они становятся сообщниками тех, кто совершает преступления.

"Вас хотят обмануть, хотят присвоить ваши деньги, пользуясь вашей доверчивостью или незнанием. Вам обещают, что вы сможете (попасть в Литву - ред.), заплатив большие деньги, и мы знаем, что вы платите тысячи евро, чтобы добраться до ЕС. Вам говорят, что здесь вы сможете работать и жить, а они обеспечат, чтобы вы пересекли границу", - заявил литовский глава МИД.

Он подчеркнул, что мигранты не попадут в ЕС, поскольку на границе с Беларусью их задержит пограничная охрана и поселит в палаточном городке.

"Через несколько дней обманщики, которые тесно работают с преступниками и белорусским диктатором Лукашенко, привезут вас ночью к границе с Евросоюзом. Отпустят в лесу и скажут, идите туда, там никто не охраняет, там Европа. Здесь вас задержит погранохрана, поселят в палаточном городке. Поскольку вы стали сообщниками (совершающих - ред.) преступления, к сожалению, никто из вас не получит статуса политического беженца", - добавил Ландсбергис.

При этом министр добавил, что мигрантов ожидает депортация.

"В Европу можно попасть только легально. Не верьте обманщикам, не приезжайте в Европу нелегально, поскольку все равно вам придется вернуться. Не становитесь сообщниками преступления", - подчеркнул он.

Отметим, что на границе с Беларусью с начала этого года литовские пограничники задержали более 2096 мигрантов - в 26 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них прибыли из стран Ближнего Востока и Африки.