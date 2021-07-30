Литва будет добиваться новых санкций против Беларуси, если поток мигрантов не прекратится

"В настоящее время против Беларуси нет санкций за организацию нелегальной миграции. Они были предложены, но они потеряют смысл, если Минск прекратит эту деятельность, которая нарушает все международные нормы и соглашения. Если Беларусь продолжит поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкциях против Беларуси", - заявил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что роль Евросоюза в кризисе мигрантов была особенно важна - не только в устранении последствий, но и в борьбе с последствиями.

"Сколько бы палаток или матрасов нам ни присылали, если поток не остановить, всегда будет не хватать мер. Несмотря на потребность в палатках и матрасах, это не является сутью миграционной политики ЕС. Главная задача, которую мы передаем институтам ЕС, заключается в том, что вы должны помочь нам ликвидировать сеть и помочь вернуть людей", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Он также добавил, что в Европе нет эффективной миграционной политики, и выразил надежду, что "может быть, Литва станет той песчинкой, которая сломает горб верблюда, и мы в конце концов достигнем соглашения".

По словам Ландсбергиса, у Европы еще много неиспользованных рычагов, чтобы убедить Ирак и Турцию остановить миграционные потоки и заставить Александра Лукашенко изменить свое мнение.