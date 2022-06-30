Литва не боится угроз и не намерена отменять запрет транзита товаров из РФ, - евродепутат

Как сообщил евродепутат, после российских угроз некоторые европейские бюрократы начали думать над определенным исправлением и смягчением ситуации с транзитом. Но Литва не собирается хоть как-то менять ограничения только из-за агрессивных угроз со стороны России.

"Это может просто исключить Литву с территории, на которой полностью воплощается санкционная политика ЕС. И мы не согласимся с этим. Это просто ценностная измена. И даже попытка разрезать Литву через транзитные коридоры", – отметил Ауштрявичюс.

По мнению депутата, металл из Калининграда или по обратному маршруту попадет на военные заводы. Впоследствии из него сделают технику, на которой будут убивать мирных украинцев.

"И как мы тогда будем представлены? Как участники агрессии против Украины и других стран? Думаю, они толкают нас на это. Они мастера создавать такие провокации", – отметил Ауштрявичюс.