Литва: от ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова" ожидают создания западной стратегии

Создание ассамблеи парламентов позволит разработать общую западную стратегию Украины, Грузии и Молдовы

Создание ассамблеи парламентов Украины, Грузии и Молдовы позволит разработать общую западную стратегию этих стран. Об этом заявил депутат Сеймаса Литвы, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в Киеве во время открытия межпарламентской конференции "Грузия, Молдова, Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

"Я сейчас, как лидер Балтийской ассамблеи, вносил определенные предложения на рассмотрение. Я могу предоставить лидерам парламентов материалы о том, что мы ожидаем от такой ассамблеи. Например, я вижу возможности для совместных действий в западных столицах. Я знаю, что планируется ваш визит в США. Как по мне, требуется общая западная стратегия о том, как помогать Украине, Молдове и Грузии, чтобы была мотивация продолжать реформы в сложных обстоятельствах. В принципе, мы как раз такое предлагаем в плане Маршала по Украине", - заявил Кубилюс.

По его словам, эта программа будет охватывать и другие страны.

Напомним, ранее во время открытия согласительного совета парламента спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в Киеве будет объявлено о создании Межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова".