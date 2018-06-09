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Литва: від асамблеї "Україна-Грузія-Молдова" очікують створення західної стратегії

НовиниПолітика    09.06.2018 - 10:58
Ілюстративне фото (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)
Ілюстративне фото (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)

Створення асамблеї парламентів дозволить розробити загальну західну стратегію України, Грузії та Молдови

Створення асамблеї парламентів України, Грузії і Молдови дозволить розробити загальну західну стратегію цих країн. Про це заявив депутат Сеймасу Литви, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс в Києві під час відкриття міжпарламентської конференції "Грузія, Молдова, Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

"Я зараз, як лідер Балтійської асамблеї, вносив відповідні пропозиції на розгляд. Я можу надати лідерам парламентів матеріали про те, що ми очікуємо від такої асамблеї. Наприклад, я бачу можливості для спільних дій у західних столицях. Я знаю, що планується ваш візит в США. Як на мене, потрібна загальна західна стратегія про те, як допомагати Україні, Молдові та Грузії, щоб була мотивація продовжувати реформи у складних обставинах. В принципі, ми як раз таке пропонуємо в плані Маршала по Україні", - заявив Кубілюс.

За його словами, ця програма буде охоплювати і інші країни.

Нагадаємо, раніше під час відкриття погоджувальної ради спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що в Києві буде оголошено про створення Міжпарламентської асамблеї "Україна-Грузія-Молдова".

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Теги публікації: Литва, Грузія, Молдова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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