Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України

"Незабаром Литва передасть критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності Україні, таким чином внесок у коаліцію засобів протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США та Францією, в якій також бере участь Литва. Також щодня будемо передавати іншу військову техніку, озброєння та системи, необхідні на полі бою. Наша підтримка - це інвестиція у нашу власну безпеку", - зазначив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

До нового пакета увійдуть:

14 бронетранспортерів М113;

ЗРК малої дальності з ракетами;

системи боротьби з безпілотниками;

всюдиходи з запчастинами;

вантажні причепи;

20-тонні телескопічні навантажувачі;

фронтальні навантажувачі;

гвинтівки;

боєприпаси;

димові заряди.

Зазначається, що протягом 2024 року Литва на запит України передавала, зокрема, боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577 і M113, системи для боротьби з дронами, шведські протитанкові гранатомети "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, розібраний навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак L-39ZA Albatros, генератори та інше забезпечення.

З початку повномасштабної війни Литва передала Україні військову допомогу на 641 млн доларів.