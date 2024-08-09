Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України

Литва у серпні передасть Україні "значний" пакет військової допомоги, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.
"Незабаром Литва передасть критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності Україні, таким чином внесок у коаліцію засобів протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США та Францією, в якій також бере участь Литва. Також щодня будемо передавати іншу військову техніку, озброєння та системи, необхідні на полі бою. Наша підтримка - це інвестиція у нашу власну безпеку", - зазначив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
До нового пакета увійдуть:
Зазначається, що протягом 2024 року Литва на запит України передавала, зокрема, боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577 і M113, системи для боротьби з дронами, шведські протитанкові гранатомети "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, розібраний навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак L-39ZA Albatros, генератори та інше забезпечення.
З початку повномасштабної війни Литва передала Україні військову допомогу на 641 млн доларів.
Зазначимо, Литва є одним із головних союзників України та розпочала надавати підтримку Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Вільнюс надає не лише фінансову та гуманітарну, але й військову допомогу.
Так, у червні Литва передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.
У квітні Литва передала бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси й іншу військову техніку та амуніцію.
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