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Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины

Фото: Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Литва в августе передаст Украине "значительный" пакет военной помощи, в который, в частности, войдут системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"В скором времени Литва передаст критически необходимые системы противовоздушной обороны малой дальности Украине, таким образом вклад в коалицию средств противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, в которой также принимает участие Литва. Также ежедневно будем передавать другую военную технику, вооружение и системы, необходимые на поле боя Наша поддержка - это инвестиция в нашу собственную безопасность", - отметил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В новый пакет войдут:

  • 14 бронетранспортеров М113;
  • ЗРК малой дальности с ракетами;
  • системы борьбы с беспилотниками;
  • вездеходы с запчастями;
  • грузовые прицепы;
  • 20-тонные телескопические погрузчики;
  • фронтальные погрузчики;
  • винтовки;
  • боеприпасы;
  • дымовые заряды.

Отмечается, что в течение 2024 года Литва по запросу Украины передавала, в частности, боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M577 и M113, системы для борьбы с дронами, шведские противотанковые гранатометы "Карл Густав", системы дистанционного подрыва RISE-1, разобран на учебно-боевой самолет L-39ZA Albatros, генераторы и другое снабжение.

С начала полномасштабной войны Литва передала Украине военную помощь в 641 млн долларов.

Помощь Украине от Литвы

Отметим, Литва является одним из главных союзников Украины и начала оказывать поддержку Киеву с начала полномасштабного вторжения России.

Вильнюс оказывает не только финансовую и гуманитарную, но и военную помощь.

Так, в июне Литва передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

В апреле Литва передала бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другую военную технику и амуницию.

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