Литва анонсувала пакет військової допомоги Україні на 41 млн євро

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Міністр оборони не розкрив подробиць нового пакету допомоги, однак відзначив, що він складатиметься з обладнання, нових надходжень й внесків у міжнародні фонди.

"Вартість нового пакету військової підтримки України з боку Литви сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з відправленої техніки, нових надходжень, внесків до міжнародних фондів", - написав Анушаускас.