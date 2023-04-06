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Литва анонсировала пакет военной помощи Украине на 41 млн евро

Фото: Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы (facebook.com/arvydas_anusauskas)
Автор: Сергей Пышкин

Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 41 млн евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Министр обороны не раскрыл подробности нового пакета помощи, однако отметил, что он будет состоять из оборудования, новых поступлений и взносов в международные фонды.

"Стоимость нового пакета военной поддержки Украине со стороны Литвы составит около 41 миллиона евро. Он будет состоять из отправленной техники, новых поступлений, взносов в международные фонды", - написал Анушаускас.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи. Позже министр Совета министров Михал Дворчик раскрыл некоторые подробности помощи.

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