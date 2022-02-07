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С лицом Путина. В Ливии на пляже обнаружили партию наркотиков

Автор: Валерия Полищук

В Ливии на пляже обнаружили крупную партию наркотиков. На упаковках был изображен президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Libya Observer.

Инцидент произошел в субботу, 5 февраля. Житель города Аль-Марг нашел на берегу моря 323 бруска гашиша с изображением Путина.

Несколько дней назад некоторые граждане также нашли большое количество гашиша с изображением колумбийца Пабло Эскобара на побережье городов Тальмита и Бутраба на востоке Ливии.

Издание сообщает, что ранее затонула партия контрабандного гашиша для одного из наркоторговцев Ливии.

Напомним, украинские правоохранители выявили в аэропорту "Борисполь" гражданина Латвии, который перевозил наркотики. В ходе досмотра у него в коробке с конфетами обнаружили около 0,5 килограмма кокаина.

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ЛивияВладимир Путин