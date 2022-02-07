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З обличчям Путіна. У Лівії на пляжі виявили партію наркотиків

Автор: Валерія Поліщук

У Лівії на пляжі виявили велику партію наркотиків. На упаковках був зображений президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Libya Observer.

Інцидент стався в суботу, 5 лютого. Житель міста Аль-Марг знайшов на березі моря 323 бруски гашишу із зображенням Путіна.

Кілька днів тому деякі громадяни також знайшли велику кількість гашишу із зображенням колумбійця Пабло Ескобара на узбережжі міст Тальміта і Бутраба на сході Лівії.

Видання повідомляє, що раніше затонула партія контрабандного гашишу для одного з наркоторговців Лівії.

Нагадаємо, українські правоохоронці виявили в аеропорту "Бориспіль" громадянина Латвії, який перевозив наркотики. В ході огляду у нього в коробці з цукерками виявили близько 0,5 кілограма кокаїну.

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ЛивияВолодимир Путін