Ліцензовані казино України: які податки сплачують компанії та гравці

Онлайн казино України працюють з дотриманням чинного законодавства, приймаючи повнолітніх користувачів. Про те, які податки сплачують віртуальні заклади, і чи потрібно сплачувати податок на виграш гравцям, розповідаємо у цьому матеріалі.

Податки, які сплачують онлайн казино

З моменту початку регулювання азартного бізнесу Рейтинг онлайн казино України став віддавати перевагу легальним компаніям, а ті, у свою чергу, стали великими платниками податків. Щоб поповнити ряди сертифікованих провайдерів, онлайн казино потрібно дотримати ряд правил, серед яких:

аудит комісією КРАЇЛ;

сплата ліцензії;

реєстрація рахунку в українському банку;

наявність страхового внеску;

офіційне працевлаштування працівників.

Станом на березень 2023 року вартість п'ятирічної ліцензії для онлайн-казино становить 39 мільйонів гривень. Зазначимо, що спочатку сертифікати продавалися значно дешевше (23,4 млн. грн.), але підвищений попит на ліцензування українського ринку спричинив збільшення ціни на дозвіл і відповідно збільшення податкових відрахувань до державного бюджету.

Крім того, сертифіковані казино сплачують податки із законодавства працевлаштування своїх співробітників та затверджений відсоток від одержуваного прибутку, який контролюють податкові органи.

Чи мають сплачувати податки гравці?

Регулювання азартного бізнесу в Україні торкнулося і гравців. Відвідувачі онлайн казино отримали можливість користуватися послугами законних українських операторів, а не зв'язуватися з іноземними компаніями, які працюють у темну та часто обманюють своїх відвідувачів.

На клієнтів ліцензованих казино в Україні також поширює чинність закону щодо сплати податків за заробіток, отриманий на сайтах азартних операторів. На даний момент з учасників азартних розваг вираховується 19,5% від прибутку, з яких 1,5% - це тимчасовий податок на підтримку армії, а 18% - обов'язковий платіж зі сплати податкових зборів.

Але варто врахувати, що йдеться саме про чистий прибуток, який у звітний період отримав користувач. Якщо гра онлайн казино не приносить клієнту закладу прибутку, він звільняється від податкових відрахувань. Визначити необхідність витрат дуже просто – сума проведених депозитів має перевищувати суму фінансових виплат з ігрового гаманця.

Зазначимо, що в українських казино цей підрахунок відбувається автоматично спеціальною системою. При виведенні коштів гравець бачить, яку суму може отримати без сплати податків.