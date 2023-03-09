Лицензированные казино Украины: какие налоги платят компании и игроки

Онлайн казино Украины работают с соблюдением действующего законодательства, принимая у себя совершеннолетних пользователей. О том, какие налоги платят виртуальные заведения, и нужно ли платить налог на выигрыш игрокам, рассказываем в этом материале.

Налоги, которые платят онлайн казино

С момента начала регулирования азартного бизнеса в Украине Рейтинг онлайн казино Украины стал отдавать предпочтение легальным компаниям, а те в свою очередь стали крупными налогоплательщиками. Чтобы пополнить ряди сертифицированных провайдеров, онлайн казино нужно соблюсти ряд правил, среди которых:

аудит комиссией КРАИЛ;

уплата лицензии;

регистрация счета в украинском банке;

наличие страхового взноса;

официальное трудоустройство сотрудников.

По состоянию на март 2023 года стоимость пятигодичной лицензии для онлайн казино составляет 39 миллионов гривен. Отметим, что изначально сертификаты продавались значительно дешевле (23,4 млн. грн), но повышенный спрос на лицензирование украинского рынка повлек за собой увеличение цены на разрешение и соответственно увеличение налоговых отчислений в государственный бюджет.

Кроме того, сертифицированные казино платят налоги по законодательству трудоустройства своих сотрудников и утвержденный процент от получаемой прибыли, которую контролируют налоговые органы.

Должны ли платить налоги игроки?

Регулирование азартного бизнеса в Украине коснулось и игроков. Посетители онлайн казино получили возможность пользоваться услугами законных украинских операторов, а не связываться с иностранными компаниями, которые работают в темную и очень часто обманывают своих посетителей.

На клиентов лицензированных казино в Украине также распространяет действие закон по уплате налогов за заработок, полученный на сайтах азартных операторов. На данный момент с участников азартных развлечений вычитывается 19,5% от прибыли, из которых, 1,5% это временный налог на поддержку армии, а 18% обязательный платеж по уплате налоговых сборов.

Но стоит учесть, что речь идет именно о чистой прибыли, которую в отчетный период получил пользователь. Если игра в онлайн казино не приносит клиенту заведения прибыли, он освобождается от налоговых вычетов. Определить необходимость издержек очень просто – сумма проведенных депозитов не должна превышать сумму финансовых выплат с игрового кошелька.

Отметим, что в украинских казино этот подсчет происходит автоматически специальной системой. При выводе средств игрок видит, какую сумму он может получить без уплаты налогов.