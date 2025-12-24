Ліцензії для грального бізнесу переведуть у "Дію": що зміниться для компаній

За його словами, нова послуга запрацює найближчим часом. Компанії зможуть подавати заявки на ліцензії без паперових документів і без особистих візитів до державного агентства PlayCity. Рішення про видачу ліцензій на першому етапі ухвалюватиме саме PlayCity, а повідомлення про результати надходитимуть заявникам у "Дію".

Федоров зазначив, що наступним кроком стане повна автоматизація процесу ліцензування - рішення ухвалюватиме система на основі чітко визначених критеріїв, без ручного втручання.

У Мінцифри очікують, що цифровізація ліцензування зробить гральний ринок більш прозорим, зручним для бізнесу та сприятиме зростанню надходжень до державного бюджету.