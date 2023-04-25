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Лицемірство й приниження демократії. Подоляк розкритикував головування Росії в Радбезі ООН

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Вівторок 25 квітня 2023 13:14
Лицемірство й приниження демократії. Подоляк розкритикував головування Росії в Радбезі ООН Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Головування Росії в Раді безпеки ООН та виправдовування війни в Україні головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, є нічим іншим, як лицемірством й приниженням демократії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Виправдовування Лаврова

Під час засідання Лавров, описуючи так звані цілі Росії у війні проти України, заявив, що Москва нібито намагається "усунути загрози безпеці, які роками створювали натовці, безпосередньо на кордонах". За його словами РФ також хоче захистити людей, яких позбавили прав й які перебувають під загрозою "винищення та вигнання з територій, де століттями жили їхні предки".

Реакція Подоляка

"Бездоганний ярмарок лицемірства. Лавров головує в РБ ООН, виправдовуючи війну, масові вбивства, тотальне руйнування... "міжнародним правом". РФ відверто принижує демократію, свободу, конвенції. І що? Цікаво? Вам подобається, коли вас принижують? Росію треба оголосити спонсором тероризму і вигнати звідусіль...", - пише радник Офісу президента України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що представники Британії та Сполучених Штатів розкритикували Росію на засіданні Ради Безпеки ООН.

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