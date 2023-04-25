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Лицемерие и унижение демократии. Подоляк раскритиковал председательство России в Совбезе ООН

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Вторник 25 апреля 2023 13:14
Лицемерие и унижение демократии. Подоляк раскритиковал председательство России в Совбезе ООН Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Председательство России в Совбезе ООН и оправдывание войны в Украине главой МИД России Сергеем Лавровым является ничем иным, как лицемерием и унижением демократии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Оправдывание Лаврова

Во время заседания Лавров, описывая так называемые цели России в войне против Украины, заявил, что Москва якобы пытается "устранить угрозы безопасности, которую годами создавали натовцы, непосредственно на границах". По его словам, РФ также хочет защитить людей, которых лишили прав и находящихся под угрозой "истребления и изгнания с территорий, где веками жили их предки".

Реакция Подоляка

"Безупречная ярмарка лицемерия. Лавров председательствует в СБ ООН, оправдывая войну, массовые убийства, тотальное разрушение... "международным правом". РФ откровенно унижает демократию, свободу, конвенции. И что? Интересно? Вам нравится, когда вас унижают? Россию надо объявить спонсором терроризма и выгнать отовсюду...", - пишет советник Офиса президента Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что представители Британии и Соединенных Штатов раскритиковали Россию на заседании Совета Безопасности ООН.

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