Лицам с инвалидностью будет легче передвигаться по центру Киева

Запланировано реконструировать подземный переход на Майдане Независимости и установить там 4 лифта

В Киеве в 2018-2019 годах запланировано реконструировать подземный переход на Майдане Независимости и установить там 4 лифта для лиц с ограниченными возможностями передвижения. Соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации (КГГА) уже подписано. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщается, в течение указанного периода КК "Киевавтодор" определен заказчиком работ, должна получить исходные данные для проектирования, определить генеральную проектную и подрядную организации для выполнения работ, получить и утвердить экспертизу, а также проконтролировать выполнение работ.

"Всего на реконструкцию перехода на Майдане Независимости и установление четырех лифтов запланировано 20 млн грн. Средства будут поступать из Программы социального и экономического развития Киева на 2018-2020 годы. По состоянию на начало года на работы уже израсходовано 80,9 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины внес изменения в порядок обеспечения автомобилями лиц с инвалидностью.