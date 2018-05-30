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Уряд уточнив порядок забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю

НовиниПолітика    30.05.2018 - 15:06
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

В порядку забезпечення автомобілями уточнили термінологію

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, у зв'язку із змінами в законодавстві для реалізації законів щодо посилення соцзахисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів сімей загиблих узгоджено термінологію порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 19.07.2006 № 999, з зазначеними законами.

Зокрема, в тексті постанови слово "інвалід" замінили словами "особа з інвалідністю".

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендував парламенту прибрати з законів про ЗМІ слово "інваліди".

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, инвалидность, автомобили  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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