Уряд уточнив порядок забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю

В порядку забезпечення автомобілями уточнили термінологію
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Зазначимо, у зв'язку із змінами в законодавстві для реалізації законів щодо посилення соцзахисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів сімей загиблих узгоджено термінологію порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 19.07.2006 № 999, з зазначеними законами.
Зокрема, в тексті постанови слово "інвалід" замінили словами "особа з інвалідністю".
Фото: постанова Кабміну
Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендував парламенту прибрати з законів про ЗМІ слово "інваліди".