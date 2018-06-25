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Особам з інвалідністю буде легше пересуватися центром Києва

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 14:55
Фото: Дмитро Давтян (www.facebook.com/kievcity.gov.ua)
Фото: Дмитро Давтян (www.facebook.com/kievcity.gov.ua)

Заплановано реконструювати підземний перехід на Майдані Незалежності та встановити там 4 ліфти

В Києві у 2018-2019 роках заплановано реконструювати підземний перехід на Майдані Незалежності та встановити там 4 ліфти для осіб із обмеженими можливостями пересування. Відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації (КМДА) вже підписано. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як повідомляється, упродовж вказаного періоду КК "Київавтодор", якого визначено замовником робіт, має отримати вихідні дані для проектування, визначити генеральну проектну та підрядну організації для виконання робіт, отримати та затвердити експертизу, а також проконтролювати виконання робіт.

"Усього на реконструкцію переходу на Майдані Незалежності та встановлення чотирьох ліфтів заплановано 20 млн грн. Кошти надходитимуть із Програми соціального і економічного розвитку Києва на 2018-2020 роки. Станом на початок року на роботи вже витрачено 80,9 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,  раніше Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю.

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Теги публікації: Київ, КМДА, инвалидность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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