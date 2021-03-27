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Лица, назначенные в КСУ Януковичем, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение отменить указы о назначении судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Это является результатом аудита указов беглого президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий аудит был проведен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

"Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба этих указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - заявил Зеленский.

Также президент отметил, что если на каких-то неделях не происходят заседания СНБО, это не означает, что "лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно".

Напомним, в субботу, 27 марта, Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Позже представитель президента в КСУ Федор Вениславский объяснил, что основанием для увольнения Тупицкого стала поддержка им аннексии Крыма.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституционный суд УкраиныЯнукович
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