Лица, назначенные в КСУ Януковичем, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение отменить указы о назначении судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина . Это является результатом аудита указов беглого президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующий аудит был проведен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

"Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба этих указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - заявил Зеленский.

Также президент отметил, что если на каких-то неделях не происходят заседания СНБО, это не означает, что "лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно".