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Особи, призначені до КСУ Януковичем, можуть відправлятися на заслужений відпочинок, - Зеленський

Автор: Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський прокоментував своє рішення скасувати укази про призначення суддів Конституційного суду Олександра Тупицького Олександра Касминина. Це є результатом аудиту указів побіжного президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідний аудит був проведений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони.

"Сьогодні є перші результати. Мова про двох указах Януковича від 14 травня і 17 вересня 2013 про призначення суддями Конституційного суду України Тупицького Олександра Миколайовича і Касминина Олександра Володимировича. Обидва цих указу мною скасовані. Зазначені особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок", - заявив Зеленський.

Також президент зазначив, що якщо на якихось тижнях не відбуваються засідання РНБО, це не означає, що "особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитися і спати спокійно".

Нагадаємо, в суботу, 27 березня, Зеленський скасував укази про призначення Тупицького і Касминина суддями КСУ.

Пізніше представник президента в КСУ Федір Веніславський пояснив, що підставою для звільнення Тупицького стала підтримка їм анексії Криму.

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Новини України Володимир ЗеленськийКонституционный суд УкраиныЯнукович
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