Литовцы собрали деньги на "Байрактар" для ВСУ за три дня

Жители Литвы за 3,5 дня собрали 5 млн евро для того, чтобы купить БПЛА "Байрактар" и передать его ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter правительства Литвы.
"Всего за 3,5 дня жители Литвы собрали 5 миллионов евро на покупку беспилотника Bayraktar для Украины в рамках краудфандинговой инициативы", - сказано в сообщении литовского ведомства.
По информации Reuters, литовцы жертвовали в основном небольшие суммы, но неравнодушных оказалось немало.
"Это первый случай в истории, когда простые люди собирают деньги, чтобы купить что-то вроде Bayraktar. Это беспрецедентно, это невероятно", - заявил посол Украины в Литве Петр Бешта.
Напомним, что сбор средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" турецкого производства для Украины в Литве начался 25 мая.
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