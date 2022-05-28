Литовці зібрали гроші на "Байрактар" для ЗСУ за три дні

"Всього за 3,5 дні жителі Литви зібрали 5 мільйонів євро на покупку безпілотника Bayraktar для України в рамках краудфандингової ініціативи", - йдеться у повідомленні литовського відомства.

За інформацією Reuters, литовці жертвували переважно невеликі суми, але небайдужих виявилося багато.

"Це перший випадок в історії, коли прості люди збирають гроші, щоб купити щось на зразок Bayraktar. Це безпрецедентно, це неймовірно", - заявив посол України у Литві Петро Бешта.