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Литовцы купили генераторы и обогреватели для Украины. Первая партия уже отправлена

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Пятница 02 декабря 2022 07:58
Литовцы купили генераторы и обогреватели для Украины. Первая партия уже отправлена Фото: из Литвы отправили в Украину партию генераторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, которые закупили жители этой страны и представители бизнеса в рамках инициативы "Согрей Украину".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как уточняют организаторы акции, в первую посылку вошли 15 обогревателей, 20 генераторов и 55 универсальных приборов для освещения, а еще: топливо, баки и масло.

Общая стоимость такой партии составляет около 65 тысяч евро.

Инициативу осуществляет неправительственная организация "Сильны вместе" и Национальный музей изобразительного искусства Литвы.

Вторую партию планируют отправить в Украину через несколько недель, а всего до конца зимы организаторы акции надеются приобрести и передать украинцам 2 тысячи генераторов.

Отмечается, что все оборудование отправят в центры беженцев и реабилитационные центры Украины, в культурные учреждения, музеи, которые также уже стали многофункциональными объектами.

Ранее сообщалось, что Европейский союз передаст Украине еще 40 электрогенераторов.

Напомним также, что в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в периоды отключения света.

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