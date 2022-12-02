Литовцы купили генераторы и обогреватели для Украины. Первая партия уже отправлена
В Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, которые закупили жители этой страны и представители бизнеса в рамках инициативы "Согрей Украину".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Как уточняют организаторы акции, в первую посылку вошли 15 обогревателей, 20 генераторов и 55 универсальных приборов для освещения, а еще: топливо, баки и масло.
Общая стоимость такой партии составляет около 65 тысяч евро.
Инициативу осуществляет неправительственная организация "Сильны вместе" и Национальный музей изобразительного искусства Литвы.
Вторую партию планируют отправить в Украину через несколько недель, а всего до конца зимы организаторы акции надеются приобрести и передать украинцам 2 тысячи генераторов.
Отмечается, что все оборудование отправят в центры беженцев и реабилитационные центры Украины, в культурные учреждения, музеи, которые также уже стали многофункциональными объектами.
Ранее сообщалось, что Европейский союз передаст Украине еще 40 электрогенераторов.
Напомним также, что в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в периоды отключения света.
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